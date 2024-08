FOGO

Bombeiros controlam incêndios na BA-160

Militares do Corpo de Bombeiros da Base Florestal Lapa, localizada em Bom Jesus da Lapa, estão monitorando possíveis pontos de calor em uma fazenda do mesmo munícipio, situada na BA-160. O combate às chamas durou dois dias.

Além da atuação na fazenda, outra guarnição está contendo um foco de incêndio às margens da BA-160, do lado oposto ao local de combate anterior. Os bombeiros se dividiram para conter o fogo e impedir que as chamas se espalhassem para outras áreas.

Durante a operação, foram utilizados mochilas costais, sopradores, ferramentas manuais como pás, foices e machados, além de um drone para monitorar os focos de incêndio. Apesar das altas temperaturas, que atingiram 34ºC, e da baixa umidade do ar, com 22%, as equipes mantiveram o incêndio sob controle.