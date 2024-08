COMANDO RENOVADO

Bahia anuncia Felipe Freitas como novo técnico do time feminino

Treinador estava no sub-20 do Flamengo e substituirá Lindsay Camila

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 16:33

Felipe Freitas é o novo treinador do time feminino do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

O time feminino do Bahia tem um novo treinador. Nesta sexta-feira (23), o tricolor anunciou a contratação de Felipe Freitas como novo comandante das Mulheres de Aço. Ele substituirá Lindsay Camila, que deixou a equipe após a conquista do título da Série A2 e acertou com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Antes de chegar ao Bahia Felipe Freitas estava no time sub-20 do Flamengo. O treinador de 40 anos acumula passagens também pela base do Santos, e entre 2022 e 2023 foi o técnico do time principal do Cruzeiro feminino.