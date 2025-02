SUPERAÇÃO

Idosa vence medo e toma 1º banho de mar prestes a completar 100 anos: 'Foi uma emoção enorme'

'Foi o melhor banho da minha vida. Não chorei porque a água bateu no rosto e levou as lágrimas embora', descreveu a idosa

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 12:14

Há um ditado popular que diz que um banho de mar lava mais que a pele, lava a alma. No caso de dona Walterlina Porto da Silva, ela esperou quase 100 anos para lavar a alma com água salgada. É que a gaúcha de 99 anos sempre teve medo de entrar no mar, o máximo que fazia era molhar a ponta dos pés na água salgada. Agora, prestes a completar 100 anos, ela criou coragem e matou a vontade que carregava durante uma vida inteira e amou a experiência. >

"Foi o melhor banho da minha vida. Não chorei porque a água bateu no rosto e levou as lágrimas embora. Quando entrei, fiquei com medo. Antes, só molhava os pés. Mas, desta vez, fui indo, a água foi subindo. Aí, veio uma onda e me lavou inteira. Foi uma emoção enorme", descreveu a idosa, em entrevista ao G1 Rio Grande do Sul. >

Nascida em 26 de fevereiro de 1925, ela é natural do município de Taquari, na Região Central do RS, e viveu a experiência que ficará marcada para sempre em sua vida em Tramandaí. Por conta da idade avançada, a mobilidade já não é a mesma de outrora. Para garantir que desse tudo certo no seu primeiro banho de mar, ela contou com o serviço dos banhos acessíveis nas cadeiras anfíbias, oferecido pelo Sesc/RS. A iniciativa é gratuita e voltada a qualquer pessoa com dificuldade de mobilidade, como idosos e deficientes físicos. Os usuários são levados e acompanhados por um técnico, que garante a segurança e o acesso à água. "Os instrutores foram muito gentis, e a água estava limpa e morna. Vou fazer 100 anos e estou feliz e realizada", relata a idosa.>

Dona Wallterlina não teve filhos biológicos, mas tem dois sobrinhos que são para ela como filhos. Deles, ganhou ganhou dois netos e um bisneto. Eles foram os grandes incentivadores para que ela pudesse vivenciar essa experiência há poucos dias de completar um século de existência. Neta da idosa, a professora Luciana Fernandes, 48, disse que foi lindo ver a avó tomar o primeiro banho de mar da sua vida. >