Idoso de 84 anos é agredido na Vila Mariana, na zona sul de SP

As imagens mostram o idoso de pé na calçada, em frente a um estabelecimento comercial. Em dado momento, um homem passa por ele e retorna depois de alguns metros. Os dois começam a conversar e, após alguns segundos, o idoso é empurrado e cai no chão. Depois de se levantar com dificuldade, ele caminha até o agressor e acerta um soco no rosto dele. O homem revida com socos e chutes, derrubando novamente a vítima, que bate a cabeça no chão.