CRIME

Idoso é preso em flagrante após incendiar cartório e tentar fugir a pé

Chamas destruíram parte da fachada e entrada do espaço

Um idoso de 60 anos foi preso após incendiar a fachada de um cartório, em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. As chamas atingiram a entrada do prédio e destruíram parte do espaço, no último sábado (26). >