Idoso perde R$ 150 mil em golpe que prometia a cura espiritual

Jovem de 19 anos que usava o nome falso de ‘Lúcia’ prometia realizar trabalhos espirituais que garantiriam saúde e equilíbrio

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:36

Um idoso de 77 anos, que não teve a identidade divulgada, perdeu cerca de R$ 150 mil em um golpe que prometia a cura espiritual, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima realizou os pagamentos para uma jovem, de 19 anos, que usava o nome falso de ‘Lúcia’, e prometia realizar trabalhos espirituais que garantiriam saúde e equilíbrio. As informações são do G1.

Segundo a polícia, ela se apresentava como espírita, leitora de cartas e búzios e atendia os clientes em uma sala no bairro Gonzaga. Além disso, pedia dinheiro em nome de ‘entidades’ e prometia devolver os valores. A polícia descobriu ainda que o dinheiro era direcionado para contas bancárias de terceiros indicados pela mulher.

Para seguir o rastro do dinheiro que ela conseguia com o golpe, e identificar as contas para as quais as quantias eram destinadas e compreender a engrenagem que sustentava o esquema golpista, a polícia precisou usar técnicas de inteligência e análise financeira. Durante as investigações, os policiais descobriram ainda que a mulher é filha de uma pessoa que tem antecedentes por golpes semelhantes.

A jovem foi alvo de mandados de busca e apreensão após a vítima procurar a Delegacia de Proteção ao Idoso, no dia 12 de janeiro. A suspeita foi levada para interrogatório na delegacia, mas permaneceu em silêncio. Ela foi indiciada por estelionato qualificado após investigação do 7º Distrito Policial (DP) de Santos.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da jovem, no bairro Boqueirão, e no espaço comercial onde ela atendia as vítimas, no Gonzaga, na sexta-feira (6). No local, foram apreendidos um pombo e uma galinha que supostamente seriam usados para rituais espirituais.

Além disso, os agentes apreenderam panfletos usados para atrair público, celulares, uma máquina de cartão e outros materiais de interesse do inquérito policial na sexta-feira (6). A polícia também apreendeu um veículo vinculado à investigada para averiguar eventual vínculo com o crime.

Segundo informações da Polícia Civil, o idoso contou que conheceu a mulher em dezembro de 2025, após ver um panfleto sobre os trabalhos espirituais realizados por ela em um poste. A Polícia Civil divulgou uma foto da jovem, com o rosto borrado, e não informou a identidade dela.