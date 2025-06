PANTANAL

Imagens mostram momento exato em que onça ataca jacaré em rio

Flagra raro foi gravado por biólogo experiente em safáris fotográficos

Uma das moradoras mais conhecidas do Parque Estadual Encontro das Águas, a onça-pintada Medrosa protagonizou um impressionante ataque a um jacaré, flagrado por turistas durante um passeio no Pantanal mato-grossense. A ação teve um raro registro feito pelo biólogo e guia de turismo Marcos Ardevino, que atua há mais de uma década na região, e mostra a precisão do felino em seu habitat natural.>

As imagens foram divulgadas pelo G1 e trazem o momento exato em que Medrosa observa o jacaré se aproximar enquanto está sobre uma árvore. Em seguida, salta com precisão em direção ao rio e mergulha para tentar capturar a presa. O confronto segue por alguns segundos de tensão sob a água, até que o réptil consegue escapar da investida. Um dos vídeos mostra o ataque de frente. O outro traz uma visão lateral.>

Segundo Marcos, a onça havia sido avistada dormindo no alto da árvore momentos antes do ataque. O grupo de turistas acompanhava a movimentação do animal quando notaram a aproximação do jacaré. “Nossa, foi incrível ver essa cena, ainda mais assim tão de perto. Essa é a segunda vez que presencio algo assim. O Parque Encontro das Águas é um verdadeiro berçário das onças”, relatou ao portal.>