EM SANTA CATARINA

Incêndio atinge casa de autor de atentado ao STF

Imóvel fica em Santa Catarina; uma mulher sofreu queimaduras e foi encaminhada para o hospital

A casa do catarinense autor do ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, Francisco Wanderley Luiz, pegou fogo na manhã deste domingo, 17. Segundo informações do 15° Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a ocorrência aconteceu por volta das 7h. Uma mulher sofreu queimaduras e foi encaminhada para o hospital.