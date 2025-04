DOENÇA SILENCIOSA

Influencer descobre trombose durante gravação e relata medo de perder a perna: 'Ficou roxa'

Tratamento seguirá por pelo menos mais três meses

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2025 às 08:03

Sarah Femina Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Sarah Femina, de 24 anos, natural de Araras (SP), viveu momentos de tensão no último Natal ao ser diagnosticada com uma trombose venosa profunda na perna esquerda. Com mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, a jovem contou como descobriu a doença durante as gravações de um vídeo em 23 de dezembro de 2024, quando uma dor intensa e mudança na coloração da perna a levaram direto para o hospital. >

"Estava filmando normalmente quando, de repente, minha perna ficou roxa, inchou e começou uma dor insuportável", relatou Sarah em entrevista à EPTV, afiliada da Globo. Os exames revelaram um coágulo extenso nas veias femoral e ilíaca, exigindo internação imediata e início de tratamento com anticoagulantes. "Cheguei a pensar que poderia perder a perna, mas os médicos agiram rápido", contou. >

Sarah permanecerá em tratamento por pelo menos mais três meses e ainda não está liberada para atividades físicas intensas. "Aprendi que há vida após a trombose, mas é uma experiência que assusta", disse. A influenciadora, conhecida por seus vídeos humorísticos, decidiu usar sua experiência para alertar os seguidores: "Não ignorem dores diferentes, como eu fiz no começo". >

Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo mostram que os casos de trombose aumentaram 25% no estado em janeiro de 2025, com 522 atendimentos registrados contra 415 no mesmo período de 2024. Especialistas alertam que a covid-19 pode ter contribuído para esse aumento devido aos processos inflamatórios associados à doença. >

A trombose é considerada silenciosa, mas alguns sintomas merecem atenção: inchaço, dor e aumento de temperatura nas pernas, coloração arroxeada ou vermelha na pele, rigidez muscular e, em casos mais graves, falta de ar e palpitações. Quando não tratada adequadamente, a doença pode levar a complicações sérias, como embolia pulmonar. >