Influencer que recebia R$ 250 mil por semana para divulgar 'Jogo do tigrinho' é presa

A influenciadora digital Skarlete Melo foi presa nesta sexta-feira (15), em Fortaleza, acusada de promover o “Jogo do Tigre”. Segundo a CNN Brasil, ela recebia R$ 250 mil por semana para divulgar o jogo de azar.



As investigações a respeito do jogo ilegal apontam para uma rede criminosa, envolvida também em crimes como homicídio, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



O telegado Thiago Dantas, responsável pelo caso, aponta que Skarlete e o companheiro, Erick Costa de Brito, de 23 anos, com histórico criminal e condenação por homicídio, foram localizados em um hotel de alto padrão na capital cearense.