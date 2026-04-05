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Influenciadora baiana denuncia ofensas em praia do Rio de Janeiro: 'volte pra sua terra'

Claudia Sousa recebeu apoio de um morador local e narrou tudo em um vídeo postado em suas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 16:53

Influenciadora baiana denuncia ofensas em praia no Rio de Janeiro
Influenciadora baiana denuncia ofensas em praia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

influenciadora baiana Claudia Sousa, que ficou famosa por registrar com bom humor a preparação do almoço para o marido, Seu Dantas, revelou que foi vítima de ofensas na praia de Búzios, no Rio de Janeiro, neste domingo (5).

Em um vídeo, postado no seu perfil do Instagram, Claudia contou que foi abordada pela proprietária do Bar do Leco logo que chegou no local. "Eu tava aqui na praia de Búzios. Bem eu cheguei com a minha família, arriei meu sobrinho aqui no chão, chegou a dona do bar e fez assim: 'vê se não mexe nas coisas dos meus clientes'. Isso é uma falta de respeito. Estou super decepcionada e aborrecida", contou.

Cláudia Sousa e Seu Dantas

Casal é muito unido por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas foi marceneiro e motorista por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia Sousa por Fernanda Varela/COREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia já foi trancista por Fernanda Varela/COREIO
Casal faz sucesso na internet por Fernanda Varela/COREIO
Pretinha é o xodó do casal por Fernanda Varela/COREIO
O casal se diverte junto por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia arranca gargalhadas na internet por Fernanda Varela/COREIO
Cláudia Sousa faz sucesso nas redes sociais por Fernanda Varela/CORREIO
Cláudia perdeu 56 kg após bariátrica por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia por Fernanda Varela/CORREIO
Seu Dantas e Cláudia estão juntos há 6 anos por Fernanda Varela/CORREIO
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Casal é muito unido por Fernanda Varela/COREIO

Ainda no vídeo, a influenciadora revelou que não vai mais voltar no local. "Não boto mais os pés aqui. A gente colocou aqui no cantinho [apontou para a areia da praia], não estávamos mexendo em nada. Simplesmente, ela chegou agredindo a gente com palavras que fica até feio eu falar", completou.

A baiana ainda contou que a proprietária do bar teria feito um comentário xenofóbico. "Ela olhou e falou assim: 'volte para a sua terra'. E eu estava simplesmente procurando a cadeira para sentar com minha família, e ela faz um negócio desse", disparou.

Bem-vinda na praia

Enquanto gravava o vídeo com a denúncia, Claudia foi abordada por um morador de Búzios que pediu desculpas pela situação em nome dos moradores da cidade.

"Eu sou cidadão buziano e é uma honra de receber aqui na nossa cidade. Você é bem-vinda aqui sempre. Você, seu esposo, sua família. Desculpe, eu como cidadão, falando por essa situação, a praia é um ambiente público, um ambiente família, um ambiente pra você se sentir bem. Então, eu, Pedro, tô muito feliz, e espero que você continue desfrutando de uma boa viagem", falou o jovem.

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Tags:

rio de Janeiro Praia seu Dantas Cláudia Sousa Búzios

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