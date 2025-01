ATENÇÃO

Inmet emite alerta de perigo para tempestade e vendaval no sul do Brasil

População deve permanecer em local abrigado

A maior parte do Rio Grande do Sul deve ser afetada. As áreas em alerta para a tempestade são no Sudoeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense, Sudeste Rio-grandense, Região Metropolitana de Porto Alegre e Centro Oriental Rio-grandense. Já o vendaval deve ocorrer no Noroeste Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense e Centro Ocidental Rio-grandense.