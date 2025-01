AVISO DE PERIGO

Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 12 estados

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso.

Zonas específicas de cada estado serão atingidas. Na Bahia, por exemplo, serão as regiões do Centro-Sul, Vale São-Franciscano, Sul, Centro-Norte, Extremo-Oeste, Nordeste e Região Metropolitana de Salvador (RMS). Cidades como Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha, Eunápolis, Ipirá, Irecê, Itacaré, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Morro do Chapéu, Porto Seguro e Teixeira de Freitas estão entre as afetadas.

No Brasil, estão em alerta municípios do Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Noroeste Espírito-santense, Oeste Potiguar, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Sul/Sudoeste de Minas, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Jaguaribe.