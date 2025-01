TEMPORAL

Sobe para cinco o número de municípios em estado de emergência por conta das chuvas na Bahia

Chuvas foram registradas em 64 cidades baianas nesta terça-feira (14)

Vitor Rocha

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 21:05

Nesta terça-feira (14), o Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para 404 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O número de municípios em estado de emergência devido às chuvas na Bahia subiu para cinco. Nesta terça-feira (14), Coaraci, localizada no sul do estado, foi incluída na lista que já contava com Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá, Maiquinique, no Sudoeste, além de Itajuípe e Floresta Azul, ambas no Litoral Sul.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h desta terça-feira, 64 cidades baianas registraram chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja - indica perigo - para chuvas intensas em 404 municípios do estado.

Infraestrutura

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra/SIT) realiza o monitoramento das rodovias baianas diante das ocorrências das chuvas, desde o dia 10 de janeiro de 2025. As Unidades de Operação do Interior (UOP) estão em alerta permanente e monitorando a situação das rodovias estaduais. Até o momento foram registradas 19 ocorrências:

Tráfego Parcialmente Liberado:

1 – BA-651: Itapitanga – Coaraci

Houve uma erosão no aterro localizado no KM 8 da BA-651, entre Itapitanga e Coaraci, que afetou parte da pista durante as chuvas do último final de semana. O local já se encontra sinalizado. Os serviços de reposição da via têm a previsão de serem iniciados nesta quarta-feira (25). O tráfego está em meia pista.

Tráfego Normal de Veículos:

1 - BA-671: Itaju do Colônia - Palmira - Jussari

O tráfego de veículos no desvio ao lado da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre o distrito de Palmira e Itaju do Colônia, que encontra-se em construção, já foi liberado na tarde desta segunda-feira (13). O desvio havia sido afetado devido às fortes chuvas do último sábado (11). A equipe técnica da Seinfra está realizando os reparos no local.

2 - BA-283: Guaratinga - Povoado de São João do Sul

Alguns pontos de atoleiro foram registrados na BA-283, entre Guaratinga e o povoado de São João do Sul, devido às chuvas na última sexta-feira (10). Os serviços de limpeza de pista na rodovia serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas da região. A passagem de veículos no local está normal, porém o motorista deve trafegar com atenção.

3 - Rodelas

Em Rodelas, o grande volume das chuvas fez com que a água atravessasse sobre a passagem molhada localizada na entrada das Agrovilas VII e VIII na última sexta-feira (10). A equipe técnica está fazendo o monitoramento da estrutura da passagem molhada. O trânsito no local está normalizado.

4 - BA-172: Santa Maria da Vitória - Santana

O grande volume das chuvas fez com que a água invadisse a pista em alguns pontos da BA-172, próximo à Santa Maria da Vitória, no último sábado (11). O nível da água já diminuiu e não houve danos no pavimento. A equipe técnica da Seinfra realiza o monitoramento da situação do trecho. O tráfego de veículos está normal.

5 - BA-262: Floresta Azul

Em Floresta Azul, a bateria de bueiro celular de alívio implantada pela Seinfra nas imediações da ponte localizada no acesso à sede municipal à BA-262 evitaram que a elevação do nível d’água invadisse as casas do bairro situado às margens do Rio Salgado na última sexta-feira (10).

6 - BA-314: Entr. BR-407 (Barrinha) - Distrito de Pilar

Um dos encontros da ponte sobre o Rio da Melancia, que fica na BA-314, trecho entre o entroncamento da BR-407 (Barrinha) e Pilar, apresentou pequenas fissuras na pavimentação asfáltica no último domingo (12). A equipe técnica realizou uma inspeção no local e verificou que a estrutura da ponte permanece intacta. Nesta segunda-feira (13), a equipe responsável pela manutenção da rodovia iniciou os serviços de recuperação do pavimento fissurado com massa asfáltica quente (CBUQ).

7 - BA- 026: Varzedo - Entr. BA 539 (P/ São Miguel das Matas)

Houve deslizamento de terra na noite de sexta-feira (10) e após limpeza da rodovia o tráfego já está normalizado.

8 - BA-156: Acesso ao povoado de Caldeiras - Caetité

Um bueiro cedeu no bordo da pista na BA-156, próximo ao povoado de Caldeiras, em Caetité, que fica entre o entroncamento da BR-430 e Tanque Novo, após as chuvas na região no último domingo (12). A equipe responsável pela manutenção da rodovia já foi acionada para tomar as providências necessárias. O tráfego está normal.

9 - BA-130: Itagibá – Entroncamento da BR-030 (Dário Meira)

O grande volume de chuvas fez com que a água do córrego às margens da BA-130, entre Itagibá e o entroncamento da BR-030 (Dário Meira), invadisse a pista no último final de semana. A equipe técnica da Seinfra fez uma inspeção na manhã da última segunda-feira (13) e constatou a redução do nível de água no local e que não houve comprometimento da pavimentação. O trânsito de veículos já foi normalizado.

10 - BA-130: Entroncamento da BR-330 – Itagi

Uma queda de árvore foi registrada no KM 0,3 da BA-130, entre o entroncamento da BR-330 até Itagi, devido às chuvas na madrugada da última segunda-feira (13). Os serviços de retirada da árvore e limpeza da pista foram realizados pelo Consórcio CIMURC em parceria com a prefeitura do município. O tráfego de veículos no trecho já foi liberado.

11 – Acesso ao distrito de Bate-Pé, em Vitória da Conquista

O aterro cedeu no KM 6,7 do acesso ao distrito de Bate-Pé, em Vitória da Conquista, que está passando por pavimentação, durante as chuvas do último final de semana. Os serviços de reparo no local já foram feitos pela empresa responsável pela obra. A passagem de veículos no local está normal.

12 – BA-220, entre Aribicé e Euclides da Cunha

O grande volume das chuvas na BA-220, próximo ao povoado de Nova Trindade, entre Aribicé e Euclides da Cunha, que passa por restauração, da última segunda-feira (13) fez com que a água do rio invadisse a pista. A equipe técnica da Seinfra monitora a situação no local e realizará os serviços de reforço de drenagem. Com a redução do nível de água, o tráfego de veículos já está normalizado.

13 – Acesso à BA-220, entre os povoados de povoados de Pinhões e Carnaíba, em Euclides da Cunha

A pista cedeu no KM 7,9 do acesso à BA-220, entre os povoados de Pinhões e Carnaíba, em Euclides da Cunha, que está passando por pavimentação, no último domingo (12) por conta das chuvas na região. Os serviços de reparo foram realizados pela empresa responsável pela obra e concluídos nesta segunda-feira (13). O tráfego já foi normalizado no trecho.

14 – BA-403: Entroncamento da BA-084 (Nova Soure) – Raso

O grande volume das chuvas do último final de semana fez com que a água invadisse o desvio localizado ao lado do bueiro, que passará por recuperação em breve, no Km 4 da BA-403, do entroncamento da BA-084 (Nova Soure) e Raso. Os serviços de manutenção do desvio serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas na região. Com a redução do nível de água, o tráfego de veículos foi liberado.

15 – BA-262: Poções - Nova Canaã

Houve um aumento da erosão existente no aterro localizado no KM 22,8 da BA-262, entre Poções e Nova Canaã, durante as chuvas do último final de semana. A equipe do Consórcio Cisudoeste já foi acionada para melhorar a sinalização no local. Além disso, este e mais um outro ponto da mesma rodovia na região da Serra do Capa Bode irão passar por recuperação de aterro. A ordem de serviço foi assinada e a empresa que será responsável pela obra está mobilizando os equipamentos a fim de iniciar os serviços. A passagem de veículos está normal.

16 – BA-210: Abaré – Barra do Tarrachil

Uma erosão no aterro localizado próximo ao bueiro no bordo da pista da BA-210, entre Abaré e Barra do Tarrachil, foi registrada durante as chuvas do último final de semana. A equipe técnica já está se deslocando e tem a previsão de iniciar os serviços de manutenção nesta quarta-feira (15). O trânsito está normal.

17 – BA-210: Sento Sé

Em Sento Sé, quedas de árvores foram registradas na BA-210 devidos às chuvas do final de semana. Os serviços de limpeza da pista já foram iniciados pela prefeitura do município. A empresa responsável pela manutenção da rodovia tem a previsão de iniciar as ações na pista nesta quarta-feira (15). O fluxo de veículos está normal.

18 – BA-210: Entroncamento da BA-144 (Trevo do Junco) - Acesso à Sobradinho

Em outro trecho da BA-210, o grande volume de chuvas na região fez com que a água acumulada ao longo da rodovia invadisse a pista em alguns pontos. A equipe técnica da Seinfra monitora a situação. O tráfego está normal.