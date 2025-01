PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 404 cidades baianas

Aproximadamente 97% dos municípios do estado estão sob o aviso meteorológico

O alerta laranja, segundo nível mais alto na escala do Inmet, atrás apenas do alerta vermelho, prevê riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. De acordo com o instituto, são esperadas chuvas de 50 a 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.