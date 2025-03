MAU TEMPO

Inmet emite alertas para chuvas intensas com 'perigo potencial' em 23 estados; confira

Chuvas podem chegar a 50 e 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou três alertas climáticos para esta quarta-feira (12/3), abrangendo grande parte do território nacional. Os avisos, que atingem 23 estados em todas as regiões do país, incluem alertas de chuvas intensas e acumulados de precipitação, com riscos de alagamentos, deslizamentos e ventos fortes. >