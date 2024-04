DADOS

Inpi e FarmaBrasil assinam acordo para alimentar nova plataforma de patentes de medicamentos

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi) e o Grupo FarmaBrasil assinaram nesta segunda-feira, 8, um acordo de cooperação técnica para atualizar com dados até 2023 uma plataforma recém lançada que disponibiliza informações sobre depósito de pedidos de patentes de medicamentos no Brasil. A ferramenta, que é alimentada a partir de informações públicas e foi desenvolvida pelo FarmaBrasil, atualmente só contém dados referentes aos anos de 2000 até 2021.

A assinatura aconteceu em evento no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) com a presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin e da ministra da Saúde, Nísia Trindade.