Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel

Quatro suspeitos são presos; crime foi premeditado, diz polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:41

Bandidos
Bandidos Crédito: Reprodução

Um inquilino e três cúmplices foram presos nesta quarta-feira (13) pelo assassinato de um homem em Itajaí (SC), no dia 5 de agosto. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão sobre o atraso no pagamento do aluguel. O inquilino, insatisfeito com a cobrança, chamou dois irmãos e um amigo para atacar a vítima, filho do proprietário do imóvel.

A briga terminou com a vítima sendo esfaqueada duas vezes na barriga e espancada. Mesmo levado a um hospital, ele não resistiu. Os quatro suspeitos fugiram em um carro Gol, mas foram capturados em Bombinhas e Itajaí. Eles responderão por homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de prisão, segundo o portal NSC.

O caso aconteceu na Rua Israel de Almeida, no bairro São Vicente. Familiares disseram à polícia que a vítima, de 38 anos, foi cobrar o aluguel atrasado do inquilino, que vivia no mesmo terreno, em casas separadas. Testemunhas ouviram gritos e  já encontraram o homem ferido e sangrando no chão.

