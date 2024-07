OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso do BNDES já estão abertas; salários chegam a R$ 20 mil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nesta sexta-feira (26), as inscrições do concurso para o preenchimento de 150 vagas de nível superior e outras 750 para o cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 20,9 mil, além de benefícios. As inscrições vão até 19 de agosto, às 23h59, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 110. As provas serão aplicadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais.