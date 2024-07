OPORTUNIDADE

Correios divulgam edital de concurso com salário de até R$ 6,8 mil

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23) o edital do concurso público para 33 vagas e formação de cadastro reserva em cargos da área de medicina e segurança do trabalho. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro (acesse o edital abaixo).

A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda neste ano. Na Bahia, todas as vagas são para cadastro reserva.

A taxa de inscrição é de R$ 70 e o pagamento pode ser feito com dinheiro ou cheque, sendo exclusivamente via internet no endereço eletrônico do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), que organiza o certame. A aplicação das provas será em data, horário e locais que serão publicados no site da instituição.