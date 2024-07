SEGURANÇA

Governo chama 3.095 PMs, bombeiros e peritos aprovados em concursos na BA

O Governo do Estado autorizou a convocação de 2 mil policiais militares, de 500 bombeiros militares e de 595 peritos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) aprovados em concursos. O anúncio foi realizado, nesta segunda-feira (22), no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Serão convocados também 512 PMs e 100 bombeiros reservistas.