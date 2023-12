Irmão de Alexandre Pires menciona 'julgamento preconceituoso' em post após operação da PF

Fernando é vocalista e instrumentista do grupo de samba Só Pra Contrariar. Ele integra o grupo desde sua formação e assumiu a liderança após a saída do irmão em 2002, quando ele iniciou a carreira solo.

Entenda o caso

Investigadores ouvidos pelo Blog do Fausto Macedo, do Estadão, informaram que Alexandre insistiu em permanecer por 3h a bordo do navio temático Navio Alexandre Pires com receio de ser detido. A prisão nunca aconteceu, já que a polícia não detinha um mandado contra o artista. Alexandre teve o celular apreendido. Veja aqui como é o navio em que o músico estava.