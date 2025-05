SAÚDE

Jair Bolsonaro tem alta após três semanas internado

Ex-presidente estava em hospital porque passou por uma cirurgia no intestino



Esther Morais

Estadão

Publicado em 4 de maio de 2025 às 11:56

Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica na manhã deste domingo (4) após três semanas internado no Hospital DF Star, em Brasília, por onde passou por uma cirurgia no intestino. >

Bolsonaro estava internado desde 13 de abril e vem se recuperando do procedimento desde então. O hospital ainda não publicou boletim médico sobre a alta. >

Na quarta-feira (30) Bolsonaro saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas permaneceu com o tratamento no quarto. No total, o ex-presidente passou 18 dias nos cuidados intensivos, e só voltou a se alimentar pela via oral um dia antes, na terça, 29.>

O ex-presidente ficou na UTI desde o dia 13 de abril, quando foi submetido a uma cirurgia que durou 12 horas, envolvendo a retirada de aderências no intestino e a reconstrução da parede abdominal. O procedimento foi motivado por um mal-estar sofrido dois dias antes, durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte.>