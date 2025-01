VIOLËNCIA

Jardineiro a caminho do trabalho é baleado e morto em operação policial no Rio

Ele deixa dois filhos de 10 e 5 anos, além de esposa: 'Não tivemos coragem de contar'

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 10:50

Familiares lamentaram morte de Carlos André Vasconcellos dos Santos Crédito: Reprodução/TV Globo

Um jardineiro foi morto atingido por um tiro na manhã desta sexta-feira (24), durante uma operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Carlos André Vasconcellos dos Santos, de 35 anos, foi baleado perto do BRT da Penha, quando tomava um café e se preparava para seguir viagem para o trabalho. >

Carlos André acordou às 4h30 como fazia todos os dias para ir trabalhar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Horto, na Zona Sul, do Rio. >

"Ele estava indo trabalhar. Era um pai maravilhoso, um superpai. Era trabalhador. Acordava todo dia às 4h30 e descia para pegar o ônibus e seguir para a Zona Sul. O filho dele de 5 anos ainda não sabe", disse ao G1 a vendedora Tatiana dos Santos, prima do jardineiro. O garoto acredita que o pai ainda está no trabalho.>

Carlos André ainda deixa outra filha, de 10 anos, que mora em outro estado com a mãe e se preparava para passar alguns dias no Rio com ele. Ele deixa também a esposa, que está investigando uma suspeita de câncer de mama. >

"A minha prima está devastada. Ela já está passando por um problema difícil e teve que tirar a mama. Agora, essa tragédia", lamenta Tatiana. >