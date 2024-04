'ENTROU EM PRECEITO'

Jovem adepta do candomblé usa beca branca em festa de formatura da UFSC

A formatura do curso de Serviço Social nesta quinta-feira (4) teve um significado especial para a formanda Cynthia Luiza Ribeiro do Amaral e também para a história da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela foi a primeira pessoa a colar grau na instituição com uma beca branca por causa de sua formação espiritual no candomblé.