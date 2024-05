ESTADO GRAVE

Jovem atacada em rua no Paraná não conseguiu pedir ajuda por engolir ácido

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, teve queimaduras no rosto, no peito e na boca

Da Redação

Publicado em 24 de maio de 2024 às 16:22

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi atacada com ácido em rua no Paraná Crédito: Reprodução

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, que foi atacada na rua com ácido, nesta quarta-feira (22), não conseguiu pedir ajuda por ter ingerido o produto. O cabeleireiro Décio Silva, que ajudou no socorro, disse que a jovem não conseguia falar após ser atacada. O caso aconteceu em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

"Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Espero que ela se recupere. Se Deus quiser ela vai sair dessa", disse em entrevista ao g1.

Segundo a Polícia Militar (PM-PR), Isabelly foi atacada por uma pessoa que usava peruca no momento do crime. A polícia apurou que a jovem ia para a academia quando foi atacada com a substância química. Após o ataque, uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo que estavam molhados. O material foi recolhido para análise e a investigação vai apurar se eles foram usados no ataque.

De acordo com testemunhas, no local onde a vítima foi atingida pelo ácido, uma grande mancha branca cobriu parte do asfalto. Ela foi socorrida por moradores da região e segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.

Décio Silva contou que, ao chegar ao hospital, Isabelly conseguiu pedir para ele chamar a mãe dela. O homem não conhecia a vítima, nem a família dela.

Imagens de câmera de segurança, que integram a investigação da Polícia Civil (PC-PR), mostram a vítima correndo em busca de ajuda após ser atingida pelo líquido.

"Nem dormi à noite. Tenho cinco meninas e fiquei apavorado com isso", relatou.