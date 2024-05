Jovem de 23 anos fica em estado grave após ser atacada com ácido

Uma jovem, de 23 anos, foi atingida com ácido, enquanto caminhava por uma rua na cidade de Jacarezinho, no Paraná, na tarde de quarta-feira, 22, de acordo com a Polícia Civil do Estado. Ela foi socorrida por moradores da região e segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina