FATALIDADE

Jovem de 28 anos morre durante cirurgia estética

Gestão da Amacor disse, em nota, que os médicos que atendem na clínica são integralmente responsáveis pelos pacientes

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:08

Marilha Menezes Antunes Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher morreu durante a realização de um procedimento estético na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A jovem de 28 anos sofreu uma parada cardíaca após complicações no procedimento cirúrgico, na tarde desta segunda-feira (8). A gestão do Hospital Amacor disse, em nota, que os médicos que atendem na clínica são integralmente responsáveis pelos pacientes.

A vítima foi identificada como Marilha Menezes Antunes. Segundo informações apuradas pelo portal Extra com a família da jovem, ela havia ido até a Clínica Amacor, em Campo Grande, para a realização de um enxerto no glúteo.

Segundo o G1, o médico da clínica responsável pelo procedimento contou à polícia que a jovem teve uma broncoaspiração e uma parada cardíaca em seguida e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no final da tarde, por volta das 18h.

A irmã da vítima alegou que a clínica não possuía o suporte necessário para atender à vítima e que o Samu demorou de ser acionado.

Em nota oficial veiculada nas redes sociais, a Amacor Serviços Médicos, empresa responsável pela clínica, lamentou a morte de Marilha e comunicou que o "espaço é disponibilizado para uso de médicos autônomos, que são integralmente responsáveis pelos procedimentos realizados em seus pacientes". A empresa alegou que possui o devido suporte para atender possíveis complicações e que agiu de imediato para atender à paciente.

Veja na íntegra o posicionamento da clínica:

"A AMACOR lamenta profundamente o ocorrido e manifesta toda a solidariedade à família neste momento de dor. Esclarecemos que nosso espaço é disponibilizado para uso de médicos autônomos, que são integralmente responsáveis pelos procedimentos realizados em seus pacientes.

Reforçamos que o centro cirúrgico da AMACOR é equipado com todos os recursos necessários para emergências, incluindo desfibriladores, carrinho de parada cardiorrespiratória e protocolos de resposta rápida.

Diante da intercorrência, a equipe presente agiu de imediato, seguindo todas as diretrizes de emergência médica. Seguimos à disposição das autoridades competentes, colaborando com transparência e reafirmando nosso compromisso com a qualidade e a segurança em saúde."