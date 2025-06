IDA AO ESPAÇO

Jovem diz ser primeira mulher astronauta do Brasil, mas Nasa nega; entenda polêmica

Laysa Peixoto, de 22 anos, viralizou nas redes sociais após comemorar conquista

A mineira de 22 anos, Laysa Peixoto, ganhou repercussão nas redes sociais após afirmar que será a primeira mulher astronauta do Brasil e que fará uma missão espacial. "Eu estou indo para o espaço", comemorou ela, que teria concluído um curso de astronauta pela Nasa. O problema, no entanto, é que a agência espacial negou ao g1 MG que a jovem tenha recebido treinamento e disse que ela não está no grupo de formação. >