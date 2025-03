CRIME BÁRBARO

Jovem é morta e tem corpo concretado após cobrar dívida de ex-colega de trabalho

Três suspeitos foram presos, um deles dormindo no imóvel onde corpo foi encontrado

O corpo de Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (12) concretado em um corredor estreito na frente de uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A jovem, que estava desaparecida desde o último domingo (9), foi vítima de um crime que chocou amigos e familiares. Três suspeitos foram presos e interrogados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas suas identidades ainda não foram divulgadas. >

Clara Maria havia saído de casa no domingo para cobrar uma dívida de um ex-colega de trabalho. Por volta das 22h45, ela enviou uma mensagem a um amigo dizendo que havia recebido o dinheiro e "estava indo para casa". No entanto, nunca chegou ao destino. Horas depois, por volta das 00h30 de segunda-feira (10), o mesmo amigo recebeu outra mensagem, supostamente dela, afirmando: "Oi, estou bem. Estou ocupada agora". O comportamento foi considerado atípico, já que Clara era conhecida por sua responsabilidade e comprometimento. >

O amigo, que morava com ela, registrou um boletim de ocorrência e tentou contato com o ex-colega de trabalho, sem sucesso. Os celulares de ambos pararam de funcionar na segunda-feira, aumentando as suspeitas. >