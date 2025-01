SANTA CATARINA

Jovem foi encontrada ‘catatônica’ após matar irmã de 4 anos a facadas enquanto ela dormia

Suspeita está internada em hospital psiquiátrico

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 08:10

PMs negociam com suspeita de matar Soraia Schmidt Crédito: Reprodução

Uma jovem de 22 anos foi presa suspeita de matar a irmã de 4 anos no interior de Santa Catarina. Logo após o crime, ela foi encontrada em estado de choque pelos policiais. O crime aconteceu nesta semana na cidade de Mafra, abalando a cidade. Soraia Schmidt foi morta com golpes de faca enquanto dormia.

A suspeita tinha problemas psicológicos e já esteve internada. No dia do crime, ela foi encontrada "catatônica".

“A gente percebia que ela estava um pouco catatônica. A gente não sabia dizer se ela sabia o que fez. Vimos que a fisionomia dela estava catatônica. Cara de paisagem, nem esboçava reação”, contou o major Márcio Lopes, chefe da Agência de Inteligência do 38º Batalhão da Polícia Militar, em entrevista à NDTV Record.

A jovem estava sozinha com a irmã no momento do crime. O pai trabalhava em um mercado, que fica no acesso à casa, e a mãe estava colhendo legumes na área do quintal. “Pelo que a gente averiguou, pelas marcas de sangue, ela foi até o cômodo da menor praticou o crime e voltou para o quarto dela e se trancou. Os pais estranharam porque a criança tinha o costume de ir ao supermercado brincar, brincar lá fora”, acrescenta o policial.

Ela foi localizada com duas facas trancada no quarto. Imagens de um vídeo da Polícia Militar mostram os PMs tentando negociar com a suspeita para que se entregue. A jovem fez uma barricada para ninguém entrar e se escondeu embaixo de cobertas.

“Saturamos o quarto com gás de pimenta porque sabíamos que ela estava armada. Tentamos o diálogo, mas ela se recusava a colaborar”, explicou Lopes. Mesmo após ser atingida por uma taser, a jovem ainda tentou reagir e foi encontrada com duas facas. “Era uma situação delicada, pois estávamos lidando com uma pessoa com transtornos mentais”, explicou o PM.