SAÚDE

Jovem passa por 36 médicos antes de descobrir doença rara mortal

Estima-se que cerca de 15 mil pessoas no mundo convivam com essa condição, que ainda é desconhecida por alguns médicos

A ataxia de Friedreich (AF) é uma doença rara e neurodegenerativa que afeta a coordenação motora e reduz a expectativa de vida dos pacientes. Estima-se que cerca de 15 mil pessoas no mundo convivam com a condição e 700 delas estão no Brasil, uma delas é o jovem Renan Treglia, de 24 anos. >