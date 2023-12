Jovem que teve grave reação alérgica após cheirar pimenta passa Natal em hospital pela 1ª vez

Thais Medeiros de Oliveira, internada após cheirar pimenta, ao lado da mãe e do padrasto. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Natal deste ano foi o primeiro desde que a trancista Thais Medeiros de Oliveira teve uma grave reação alérgica após cheirar pimenta durante um almoço. O padrasto e a mãe da jovem postaram um vídeo ao lado dela no hospital para desejar "feliz natal" a todos que acompanham o caso.

“Esse ano está sendo de muita luta e dor, mas Deus sabe de todas as coisas e com certeza, em toda essa luta, tem um propósito que será revelado mais a frente”, disse Adriana Medeiros, mãe da jovem.

Adriana desejou um feliz Natal a todos que acompanham o caso da filha e comentou que nunca passou a data longe dela. “A nossa luta continua com a Thais. Eu não poderia deixar ela aqui, passar longe dela, como todos os Natais passamos juntas”, desabafou.

No vídeo, Sérgio Alves, o padrasto, desejou um feliz Natal a todos os seguidores do perfil de Thais. “Que vocês possam desfrutar da vida com seus familiares e vocês aproveitem o máximo porque a gente deve aproveitar esses dias e confraternizar com a família”, falou.

Ao todo, a família detalha que Thais foi internada 8 vezes e passou por tratamentos, como a neuromodulação e sessões de fonoaudiologia e fisioterapia, sendo que, no último trabalha para estimular as pernas, os braços e o tronco. Ao todo, em um ano, foram mais de 260 dias internada. Ela chegou a ficar cerca de 60 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações foram divulgadas pelo g1.

Internações e tratamento

Thais foi internada em estado gravíssimo no dia 17 de fevereiro deste ano, depois de ela passar mal ao sentir o cheiro de uma 'pimenta bode' na casa do então namorado, localizada na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de Anápolis.

"Ela estava com meus pais na cozinha, e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou o namorado.