'Minha filha saiu de um jeito e voltou como um neném', diz mãe de jovem que cheirou pimenta

Recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 31, a jovem que teve uma parada cardiorrespiratória após cheirar um vidro de pimenta em conserva em fevereiro deste ano, na cidade de Anápolis (GO), a 55 km de Goiânia. Thais Medeiros, de 25 anos, teve uma grave reação alérgica ao cheiro do condimento e, em razão da parada cardiorrespiratória, desenvolveu uma lesão irreversível no cérebro.



"Eu tive muito medo de trazer ela para casa, mas estava na hora", diz a mãe, Adriana Silva Medeiros. "Minha filha saiu de um jeito e voltou assim, como um neném." Adriana conta com a ajuda do marido, Sérgio Alves Silva, para cuidar da filha e das duas netas, filhas de Thais, Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 7. Comerciante, Sérgio fechou a loja para cuidar das crianças e Adriana também teve que deixar o salão para acompanhar o tratamento de Thais no hospital.