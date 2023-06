Jovem se passa por mulher e aplica 'golpe dos nudes' em homens

Um homem de 58 anos caiu no "Golpe dos nudes" pelas redes sociais. O crime acontecia através de um jovem de 24 anos, que foi preso em Cajati, São Paulo, após vender fotos de mulheres sensuais e alegar ser uma adolescente. O suspeito foi preso nesta quarta-feira (21), após agentes da Delegacia de Polícia de Cajati investigarem a situação. O jovem fingiu ser o responsável pela mulher que supostamente fazia os nudes, mas depois "revelou" ser uma adolescente.

Durante a conversa, segundo o G1, ele pediu dinheiro à vítima para não denunciar o suposto caso de pedofilia. Com medo da notícia vir à tona, o homem extorquido tirou a própria vida.

O caso começou a ser investigado após o corpo da vítima ser localizado em um posto de combustíveis no dia 25 de março. Depois do homem de 58 anos, outras vítimas começaram a ser identificadas.

O jovem criou vários perfis "fakes" nas redes sociais, usando fotos de atrizes para atrair a atenção de homens mais velhos, acima dos 40 anos. O suspeito começava a conversar com as vítimas, e vendia os conteúdos sensuais. Pouco depois, ele entrava em contato com os homens novamente alegando que seria o pai ou mãe da suposta mulher, informando que se tratava de uma adolescente.