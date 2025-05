FOCO DE GRIPE AVIÁRIA

Minas descarta 450 toneladas de ovos férteis vindos do Rio Grande do Sul

Medida foi necessária para manter o controle sanitário, diz governo

"A iniciativa mostrou-se necessária para manter o controle sanitário, seguindo planos prévios para possíveis ocorrências do tipo, garantindo contenção e erradicação da doença e a manutenção da capacidade produtiva do setor", informou.>

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) informou que acompanha com atenção a confirmação do primeiro foco de gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais no município de Montenegro (RS). “O caso marca uma nova etapa na presença do vírus que, até então, se limitava a aves silvestres e de criação caseira”, avaliou a entidade em nota.>