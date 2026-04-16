DECISÃO JUDICIAL

Justiça da Itália autoriza extradição de Carla Zambelli após processo

Decisão envolve caso em que ex-deputada perseguiu homem armada em São Paulo

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:51

Carla Zambelli Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

A Justiça da Itália autorizou, nesta quinta-feira (16), a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli ao Brasil em mais um processo. Desta vez, a decisão está relacionada à condenação por porte ilegal de arma de fogo. A informação foi confirmada pelo embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca de Souza. Ainda há possibilidade de recurso contra a medida.

O caso diz respeito a um episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando a então parlamentar perseguiu um homem armada pelas ruas do bairro Jardins, em São Paulo, após uma discussão de cunho político. As imagens da cena, amplamente divulgadas, motivaram a abertura de investigação no Supremo Tribunal Federal. As informações são do g1.

No julgamento, o STF condenou Zambelli a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma. Paralelamente, a ex-deputada também responde a outro processo, envolvendo a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, no qual a Justiça italiana já havia autorizado a extradição anteriormente.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão 1 de 5

Nesse segundo caso, a defesa apresentou recurso no último dia 10 de abril, ainda pendente de análise. As investigações indicam que Zambelli teria atuado em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos no sistema do CNJ, incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Com cidadania italiana, Zambelli deixou o Brasil em maio do ano passado, atravessando a fronteira com a Argentina antes de seguir para os Estados Unidos e, posteriormente, para a Itália. Por ter saído do país após condenação, ela passou a ser considerada foragida pela Justiça brasileira, o que levou o STF a formalizar o pedido de extradição.

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