Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça manda exumar corpo de esposa de coronel encontrada morta com tiro na cabeça

A previsão é que a nova perícia no cadáver comece a ser feita no sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:38

Gisele Alves Santana
Gisele Alves Santana Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo mandou exumar o corpo da soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53s, no Brás, Centro de São Paulo. A medida atende a pedidos realizados pela Polícia Civil e peloo Ministério Público (MP). A exumação será feita pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Técnico-Científica. Peritos vão retirar os restos mortais dela do cemitério onde está enterrada nesta sexta-feira (6). A previsão é que a nova perícia no cadáver comece a ser feita no sábado (7). As informações são do G1 SP.

A delegacia pediu a exumação porque ainda tem algumas dúvidas sobre as circunstâncias de como Gisele morreu. Antes, o registro policial sobre a morte dela era de "suicídio", mas mudou após a família de Gisele dizer à investigação que a soldado sofria violência psicológica por parte do marido. Geraldo pediu afastamento do trabalho na Polícia Militar (PM) após a morte da esposa, e a corporação atendeu. Gisele morreu em 18 de fevereiro. Os resultados dos exames serão encaminhados posteriormente para o 8º Distrito Policial (DP), no Brás, que investiga o caso como "morte suspeita".

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
1 de 9
Gisele Alves Santana por Reprodução

No depoimento inicial, o marido informou que discutiu com Gisele quando falou que queria se separar. Ele contou que foi tomar banho e um minuto depois ouviu o barulho do disparo. Ainda segundo ele, quando abriu a porta, encontrou a esposa caída na sala. Segundo Geraldo, ela estava sangrando na cabeça e segurava uma arma dele na mão. Em seguida, ele acionou as autoridades para pedir ajuda e contar o que aconteceu.

O coronel disse ainda em seu depoimento que as discussões entre ele e a esposa foram motivadas por ciúmes dela. Geraldo falou que surgiram boatos na Corregedoria da PM de que ele teria amantes. O marido contou ainda que o casal passou a dormir em quartos separados. Sobre a arma dele, disse que a guardava no armário de um dos quartos. Geraldo ainda não é considerado investigado.

A família de Gisele sempre contestou essa versão de suicídio. Parentes dela disseram à polícia que o relacionamento dela com Geraldo era tóxico e que a mulher sofria violência psicológica. Contaram ainda que ele a perseguia, a proibindo de usar perfumes, batom e salto alto, e que só poderia ir junto com ele à academia. A perícia da Polícia Técnico-Científica usou luminol e encontrou sangue ainda não identificado no box do banheiro onde Geraldo havia dito que foi tomar banho antes de ocorrer o disparo. O laudo necroscópico concluiu que o tiro que matou Gisele foi dado com o cano da arma encostado do lado direito da cabeça.

O exame residuográfico, que serve para detectar resquícios de pólvora, deu negativo para as mãos da soldado e também para as do tenente-coronel. A investigação realiza mais exames para saber quem apertou o gatilho. O casal vivia junto desde 2024. A filha de Gisele, de sete anos, morava com eles, mas não estava no apartamento no momento do disparo que matou sua mãe.

Mais recentes

Imagem - Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto

Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto
Imagem - Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda

Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda
Imagem - Homem é preso por matar jovem em emboscada para não pagar dívida de R$ 260 mil

Homem é preso por matar jovem em emboscada para não pagar dívida de R$ 260 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura
02

Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado
03

Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS
04

Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS