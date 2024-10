CASAS DE APOSTAS

Justiça suspende liberação para bets cadastradas no Rio de Janeiro atuarem em todo o país

A liberação para casas de apostas cadastradas apenas no Rio de Janeiro atuarem no Brasil como um todo foi suspensa pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, João Batista Moreira. A Advocacia-Geral da União havia feito o pedido, dando seguimento ao processo regulatório do Ministério da Fazenda.