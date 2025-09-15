Acesse sua conta
Kassab diz que Lula está 'perdendo o centro' e defende anistia

Presidente do PSD analisou o cenário eleitoral para 2026 e afirmou que direita e centro ganharão eleição se estiverem unidos contra Lula

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:02

Gilberto Kassab
Gilberto Kassab Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu, nesse sábado (13/9), a união de partidos de centro e de direita nas eleições de 2026 para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fez críticas à gestão do petista na Presidência da República.

“Esses partidos, felizmente, vão estar juntos no primeiro ou no segundo turno, com um candidato ou com vários candidatos, isso depende muito de entendimentos partidários e circunstâncias locais, mais do que naturais na democracia. Mas o diálogo hoje no campo do centro e da direita é muito positivo. Se a direita e o centro estiverem juntos, vão ganhar a eleição”, afirmou.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

