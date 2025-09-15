Kassab diz que Lula está 'perdendo o centro' e defende anistia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:02
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu, nesse sábado (13/9), a união de partidos de centro e de direita nas eleições de 2026 para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fez críticas à gestão do petista na Presidência da República.
“Esses partidos, felizmente, vão estar juntos no primeiro ou no segundo turno, com um candidato ou com vários candidatos, isso depende muito de entendimentos partidários e circunstâncias locais, mais do que naturais na democracia. Mas o diálogo hoje no campo do centro e da direita é muito positivo. Se a direita e o centro estiverem juntos, vão ganhar a eleição”, afirmou.