Líder da maior milícia do Rio é morto pela polícia; ônibus é queimado

O miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevão, de 33 anos, conhecido como Pipito, foi morto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro durante suposto confronto na favela do Rodo, em Santa Cruz (zona oeste do Rio), no início da noite desta sexta-feira, 7.