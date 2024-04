ENCONTRO

Líder yanomami Davi Kopenawa pede a Papa que apoie retirada de garimpo

"Eu venho a Roma para falar com Papa Francisco sobre a situação do meu povo yanomami. Eu pedi para ele retirar do garimpeiro ilegal na terra yanomami este ano. A criança yanomami está desnutrida por causa do garimpo, por causa da autoridade que deixou entrar, invadir a nossa terra yanomami", disse.