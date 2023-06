Luciano Huck não pretende desistir da candidatura à presidência

Luciano Huck comenta sobre corrida presidencial. Crédito: YouTube

O apresentador Luciano Huck, de 43 anos, sempre deixou bem claro a sua vontade de se candidatar à presidência do Brasil. Entretanto, em 2022, o jornalista precisou sair da corrida presidencial para poder assumir o comando do Domingão após a saída de Faustão.



Nesta quarta-feira (21), em conversa ao podcast PodPah, no YouTube, o apresentador comentou que ainda se mantém no debate, principalmente levantando questões envolvendo a desigualdade social no país.

Questionado pelos apresentadores se vai se candidatar ao cargo em 2026, o comandante do programa dominical falou que não deixou de lado a vontade de estar na cadeira da presidência.

"Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?", explicou o marido de Angélica.