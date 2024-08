REAJUSTE

Lula afirma que continuará aumentando salário mínimo, inclusive para aposentados

Fala do presidente é uma reação a sugestões de desvincular os benefícios da Previdência Social do salário mínimo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 9, que continuará aumentando o salário mínimo e estendendo o benefício para aposentados. A fala do presidente é uma reação a sugestões de desvincular os benefícios da Previdência Social do salário mínimo como forma de preservar as contas do governo sem parar de aumentar a remuneração mínima pelo trabalho.