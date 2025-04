GAFE

Lula chama diretora-geral do FMI de 'mulherzinha'; veja vídeo

Presidente falou em discurso durante cerimônia de abertura de evento, na terça-feira (8), e foi criticado nas redes sociais

Mais uma gafe pra conta do presidente Lula. Desta vez, durante o seu discurso na cerimônia de abertura da 29ª Feira Internacional da Construção Civil e Arquitetura (Feicon) e da 100ª edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), na terça-feira (8), Lula chamou a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de "mulherzinha". >

Sem citar o nome Kristalina, o presidente falou sobre sua ida a Hiroshima, no Japão, em janeiro de 2023, para a cúpula do G7. "E lá, eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidente do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. 'Presidente Lula, presidente Lula, você sabe que está difícil a coisa para o Brasil. O Brasil só vai crescer 0,8%'. Eu falei: 'você nem me conhece, eu nem te conheço. Como é que você fala que o Brasil vai crescer 0,8%?'. E a resposta veio no final do ano, o Brasil cresceu 3,2%", falou. >