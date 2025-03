CONFUSÃO

'Não nasceu para dona de casa': fala de Lula para defender Janja irrita filho caçula

Frase teria sido vista como uma diminuição do papel da falecida primeira-dama Marisa Letícia

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 10:46

Lula com Janja e com Marisa Letícia Crédito: Divulgação

A recente declaração de Lula, feita durante uma visita ao Vietnã, de que "minha mulher não nasceu para ser dona de casa", foi feita com a intenção de elogiar a esposa, Janja, mas gerou desconforto, principalmente no filho caçula do presidente, Luís Cláudio Lula da Silva. >

Segundo informação do Uol, Luís Cláudio considerou a fala ofensiva à memória de sua mãe, Marisa Letícia, que, durante os dois primeiros mandatos de Lula, foi dona de casa e se dedicou à família, deixando o mercado de trabalho quando engravidou do segundo filho. Procurado, o filho do presidente não comentou o tema. >

Lula fez a declaração em resposta às críticas da oposição sobre a viagem de Janja a Paris, onde ela representou o Brasil na Cúpula Nutrição para o Crescimento. >

Lideranças do PT indicaram que a intenção de Lula era defender Janja, que sofre com comparações frequentes a Marisa Letícia, a qual era vista por muitos como uma primeira-dama discreta, mais focada na família do que em compromissos internacionais. Um ex-parlamentar petista que conviveu com Marisa afirmou que ela era "uma dona de casa discreta, digna e ótima mãe", e sugeriu que a frase de Lula foi uma tentativa de "amainar a barra" de sua esposa atual.>

O jornalista Camilo Vannuchi, autor da biografia de Marisa Letícia, disse que a frase do presidente foi "desrespeitosa", pois desconsidera o papel de Marisa Letícia, que, embora dona de casa, também era conselheira do marido e não se mostrava submissa, nem mesmo com suas responsabilidades domésticas.>

Já Marco Aurélio de Carvalho, advogado de Janja, defendeu Lula, dizendo que não havia a intenção de diminuir o papel da dona de casa, lembrando ainda que foi o presidente quem criou o arcabouço jurídico de proteção para essas mulheres. Para ele, há uma "má vontade" com tudo que Lula fala. >