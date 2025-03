RIVALIDADE FEMININA

Guerra de primeiras-damas? Líder do PT quer ‘dossiê’ contra Michelle após críticas a Janja

Parlamentar enviou ofícios pedindo informações sobre viagens, gastos e investigações em andamento



Esther Morais

Estadão

Publicado em 4 de março de 2025 às 10:31

Michelle Bolsonaro à esquerda e Janja, à direita Crédito: Marcelo Camargo e Antônio Cruz/Agência Brasil)

O embate político envolvendo as primeiras-damas do Brasil ganhou um novo capítulo. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou a Polícia Federal, a Casa Civil e a Controladoria-Geral da União (CGU) para obter informações sobre viagens, gastos e possíveis investigações envolvendo Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama e esposa de Jair Bolsonaro. A iniciativa faz parte de uma estratégia para rebater as críticas da oposição a Rosângela da Silva, a Janja, mulher do atual presidente Lula. >

Farias, que é líder da bancada do PT, indicou que as respostas dos órgãos servirão como base para ações na Câmara dos Deputados para desgastar Michelle. "Cada requerimento contra Janja, nós vamos apresentar dois contra Michelle Bolsonaro. A turma da rachadinha com cartão corporativo não tem moral. Vamo [sic] pra cima", escreveu o deputado nas redes sociais.>

Janja tem sido criticada por opositores por gastos em viagens ao exterior e por ter um gabinete informal no governo Lula mesmo sem ter um cargo na gestão federal. Como mostrou o Estadão, ela tem uma equipe com 12 assessores que até o final do ano passado tinha gastado R$ 1,2 milhão em viagens. A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República diz que servidores exercem funções fixadas em lei.>

O PL Mulher, que é comandado por Michelle Bolsonaro, disse em nota que o petista "requentou uma série de denúncias mentirosas" contra a ex-primeira-dama. "Isso constitui uma louca tentativa de fazer desviar os olhos da população dos recentes escândalos do governo petista, da alta dos preços dos alimentos e da gasolina, bem como das gafes e gastos da atual primeira-dama", disse o órgão partidário.>

Lindbergh questionou a Polícia Federal e a CGU se os órgãos abriram investigações sobre supostos desvios de recursos públicos durante o governo Bolsonaro com o objetivo de pagar despesas da ex-primeira-dama. Ele também entrou com uma representação criminal para o Ministério Público Federal investigar o caso.>

Mensagens encontradas no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, mostram pedidos de assessoras de Michelle para que ele fizesse depósitos em dinheiro vivo na conta da ex-primeira-dama e também realizasse saques para o pagamento das contas. A mulher de Jair Bolsonaro também utilizava o cartão de crédito de uma amiga, assessora parlamentar no Senado, para alguns gastos.>

O líder do PT na Câmara perguntou à Casa Civil, comanda por Rui Costa (PT), quantas viagens a ex-primeira-dama realizou durante o governo Bolsonaro, quanto custaram os voos e se eles foram pagos com dinheiro público, além das justificativas para os deslocamentos.>