ELEIÇÕES 2026

Disputa: pesquisa faz projeção de Luxa x Bolsonaro e Michelle; veja resultado

Levantamento foi contratada pelo PL, partido do ex-presidente

Um levantamento sobre as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026 divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira (18) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata tecnicamente com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno. >

O Paraná Pesquisas realizou 2.010 entrevistas em todas as unidades da federação entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025 O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo PL, partido do ex-presidente.>

Em um dos cenários de pesquisa estimulada para o primeiro turno, Bolsonaro tem com 36% das intenções de voto, numericamente à frente de Lula, com 33,8%. O cenário é de empate técnico, dentro da margem de erro.>

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 7,7% e o cantor Gusttavo Lima (sem partido), 5,1%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), têm 2,7% cada. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi citado por 1,1%, enquanto 6,8% pretendem anular o voto diante dessas opções e 4,1% não souberam responder>

A mulher de Jair Bolsonaro é a opção de voto com o maior índice de menções nos cenários sem a presença do ex-presidente.>

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentadas aos entrevistados as opções de voto, Lula lidera numericamente, com 19%, mas está em empate técnico com Bolsonaro, que figura com 17,6%.>