RODRIGO DANIEL SILVA

Oposição baiana avança em negociações para 2026, e PSDB avalia fusão partidária

Outro nome em evidência é o do ex-deputado federal e presidente do PL na Bahia, João Roma, que recentemente reaproximou-se do grupo oposicionista e também surge como possível candidato ao Senado. No entanto, a participação do PL na chapa ainda será “bem avaliada”, segundo lideranças oposicionistas. A fragmentação da direita e centro-direita é vista como um obstáculo, e a prioridade será unificar essas forças para fortalecer o bloco tanto no cenário estadual quanto no nacional.>