RODRIGO DANIEL SILVA

Queda de popularidade de Lula pode mudar cenário eleitoral de 2026, diz ACM Neto

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, avaliou, nesta segunda-feira (17), que “o mais provável ainda” é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja candidato à reeleição em 2026. Mas, para ele, a queda de popularidade do petista pode acabar mudando o cenário eleitoral no próximo ano. >

Para ACM Neto, a queda da avaliação do presidente Lula é um “retrato do sentimento dos brasileiros”. “Está cada vez mais difícil para o trabalhador levar o pão pra dentro de casa. E enquanto as pessoas esperam respostas para os graves problemas que enfrentam no dia a dia, o governo vira as costas para a população e não consegue mais controlar a inflação e o preço dos alimentos. Depois de dois anos, Lula precisa começar o seu terceiro governo”, analisou. >